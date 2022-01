Der für Samstag, 22. Januar, geplante Tag der offenen Tür in den vier städtischen Kindertageseinrichtungen kann nicht in Präsenz stattfinden, erklärt die Stadt Schwabach in einer Pressemitteilung.

„Wegen der stark steigenden Infektionszahlen ist das nicht umzusetzen“, so Jugendamts-Leiterin Bruni Adam. „Wir wollen die Eltern aber trotzdem möglichst gut informieren. Deshalb beantworten die Kolleginnen in den Einrichtungen Fragen gerne auch am Telefon.“

Am Samstag, 22. Januar, zwischen 11 und 14 Uhr sind die Einrichtungen deswegen unter folgenden Telefonnummern – und darüber hinaus auch unter den angegebenen E-Mail-Adressen – erreichbar:

Haus für Kinder Altstadt, Petzoldtstraße 8: Telefon: 09122 8880930, E-Mail: altstadtkindergarten@schwabach.de

Anne-Frank-Kindergarten, Eichwasenstraße 53: Telefon: 09122 16227 E-Mail: anne-frank.kindergarten@schwabach.de

Kindergarten Forsthof, Konrad-Adenauer-Straße 35: Telefon: 0912216133 E-Mail: kindergarten.forsthof@schwabach.de

Waldemar-Bergner-Kindertagesstätte, Henseltweg 5: Telefon: 09122 603 700 oder (Krippe) 09122 603 70 20 E-Mail: waldemarbergner.kindergarten@schwabach.de



Weitere Informationen zur Voranmeldung für das im September beginnende Kindergartenjahr finden sich auf der städtischen Homepage - auch in Fremdsprachen wie etwa Englisch, Albanisch oder Bulgarisch. Dort werden auch Fragen beantwortet, die sich die meisten Eltern stellen, die eine Betreuungseinrichtung für ihre Kleinen suchen.

Die dort zu findende Voranmeldung ist allerdings nicht mit einem Betreuungsvertrag zu verwechseln. Mit dieser bekunden die Erziehungsberechtigten nur ihr Interesse an der jeweiligen Einrichtung. An den Anmelde-Tagen am 24. und 25. Januar können die Voranmeldungen in der Einrichtung abgegeben werden.

Ebenso können diese auch in den Briefkasten der jeweiligen Einrichtung geworfen oder dieser per E-Mail zugesandt werden.