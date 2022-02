Sturm in Nürnberg: Im Verlauf des Freitags (18.02.2022) richtete das Sturmtief "Zeynep" vor allem in Mittel- und Norddeutschland einige Schäden an. Doch auch im Nürnberger Stadtgebiet zeigte die Sturmfront ihre Wirkung. Wie die Berufsfeuerwehr Nürnberg mitteilt, musste sie am späten Freitagabend, im Zeitraum zwischen 19:40 Uhr und 22 Uhr, insgesamt 27 Einsätzen abwickeln.

Bei einem der vielen Einsatzorte handelte es sich um die Lorenzkirche. Dort hatten sich Dachziegel einer Gaube vom Kirchenhauptschiff gelöst und knallten auf den Vorplatz. Die Feuerwehr sicherte großflächig diese betroffene Gefährdungsfläche ab.

Nürnberg: Sturmtief "Zeynep" sorgt für viel Arbeit bei der Feuerwehr

Neben der Absicherung an der Lorenzkirche, musste die Feuerwehr gemeinsam mit dem Löschzug Laufamholz einen großen, umgestürzten Baum sichern. Dieser lag schräg auf einem Haus und drohte weiter abzurutschen. Er wurde von den Einsatzkräften gesichert und teilweise abgetragen bzw. der größte Teil des Baumes abgesägt.

Außerdem fiel am Tiergarten eine Kiefer in die Oberleitung der Straßenbahn. Jener Baum konnte nach Abschalten des Stromes entfernt werden. Glücklicherweise gab es bei all den Einsätzen keinen Personenschaden.

Neben Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus den Stadtgebieten Eibach, Fischbach, Gartenstadt, Katzwang, Laufamholz, Moorenbrunn, Neunhof, Werderau und Worzeldorf am Freitagabend im Einsatz.

Knapp 100 unwetterbedingte Feuerwehreinsätze

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle Nürnberg mussten im genannten Zeitraum 93 unwetterbedingte Feuerwehreinsätze disponiert werden, informiert die Berufsfeuerwehr in der Pressemitteilung. Dafür wurde auch eine Verstärkung in die Leitstelle einbestellt.

Auch in vielen anderen Teilen Frankens haben die Auswirkungen von Sturm "Zeynep" zu vielen Einsätzen geführt.