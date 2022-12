In der Nacht zum Samstag (03.12.2022) eskalierte in der Nürnberger Innenstadt der Streit um einen freien Parkplatz. Die Beteiligten müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 01.00 Uhr kam es in der Adlerstraße zu der Auseinandersetzung über einen Parkplatz. Zwei Gruppen, die aus jeweils aus vier und fünf Personen bestanden, gerieten aneinander. Letztlich gipfelte der Streit in einer Prügelei. Dabei schlugen drei Männer auf einen 23-Jährigen ein. Auch Pfefferspray soll zum Einsatz gekommen sein. Der junge Mann erlitt mehrere Platzwunden und Atemwegsbeschwerden. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Streit um Parkplatz in Nürnberg: 23-Jähriger nach Angriff im Krankenhaus

Im Anschluss an die Auseinandersetzung ergriffen die Täter mit ihrem Fahrzeug die Flucht. Die Polizei Nürnberg-Mitte leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte das Auto der Tatverdächtigen finden. Bei dem Insassen handelt sich um einen 19-Jährigen - seine beiden bislang unbekannten Mittäter hatten das Fahrzeug offensichtlich vorher verlassen.

Die Nürnberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Männer müssen sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © fill/pixabay.com; Colourbox/#2198992; Collage: inFranken.de