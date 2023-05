"Doğru Zaman, Doğru Adam" - "Der richtige Mann zur richtigen Zeit" steht auf den Plakaten, die in den vergangenen Tagen in Nürnbergs Straßen aufgetaucht sind. Neben dem Spruch ist der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan zu sehen, lächelnd und mit der rechten Hand am Herzen. Der türkische Wahlkampf findet somit auch in Franken statt - und das hat für Empörung und viel Kritik gesorgt.

Der türkische Machthaber will auch die Stimmen der 1,5 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland gewinnen - diese dürfen ihr Votum in den diplomatischen Vertretungen jetzt schon abgeben, die Abstimmung läuft bis 14. Mai. Dadurch erklärt sich auch die Plakat-Aktion in der Frankenmetropole. Dort war die Wahlwerbung vor allem außerhalb der Altstadt an Ausfallstraßen zu sehen - Erdoğan lächelte da von Ampelmasten und Straßenschildern, wie mehrere Medien berichteten.

"Der richtige Mann zur richtigen Zeit" - Erdogan-Wahlplakate sorgen für Empörung

Dass die Stadtverwaltung den Wahlkampf genehmigt hat, stieß auf scharfe Kritik. Unter anderem der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen zeigte sich entsetzt und fragte auf Twitter: "Wer lässt so etwas zu?"

Die Stadt hält sich bedeckt, wie es zu der Entscheidung gekommen war. Auf Twitter antwortete man nur auf die Kritik: "Aufgrund des Wahlkampfes wurden 25 Plakate außerhalb der Altstadt im Rahmen einer Sondernutzung vom 22. April bis zum 5. Mai genehmigt." Immerhin scheint sich die Verwaltung den Protest zu Herzen genommen zu haben. Laut Informationen der Bild wurden die Plakate am Sonntag schon wieder nach und nach abgehängt.

Empört zeigten sich vor allem Oppositionellen des als autokratisch geltenden AKP-Regimes in Ankara. So sagte der Essener Politikwissenschaftler und Erdogan-Kritiker Burak Çopur gegenüber der Frankfurter Rundschau: "Angesichts der Mitverantwortung der AKP für die 50.000 Opfer des Erdbebens und der verheerenden Menschenrechtsbilanz Erdoğans empfinde nicht nur ich eine solche Entscheidung der Verwaltung als zynisch und höchst ignorant." Es sei moralisch höchst verwerflich und eine Verhöhnung der Opfer des Erdogan-Regimes, dessen Konterfei in den Straßen Nürnbergs zu sehen, so Çopur.

Çopur ist auch der Verfasser eines offenen Briefes an Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU), in dem das Abhängen der Plakate gefordert wird. Dies sei "im Sinne des guten Rufs der Stadt."