Am Luitpoldhain in Nürnberg kam es am Mittwoch (18.08.2021) zu einem Streit in einem Bus. Gegen 20 Uhr waren in einem Bus der Linie 36 ein Jugendlicher und ein junges Pärchen in eine verbale Auseinandersetzung geraten, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

An der Endhaltestelle Luitpoldhain stieg das Paar in einen anderen Bus um - der junge Mann folgte ihnen dabei. Kurz bevor der andere Linienbus losfuhr, sprühte er Pfefferspray in Richtung der beiden, die bereits im Bus saßen. Anschließend floh er zu Fuß in eine unbekannte Richtung.

Pfefferspray-Attacke in Nürnberger Bus: Polizei sucht beschuldigten Jugendlichen

Beide Geschädigten erlitten Reizungen in den Augen und klagten über Hustenreiz, wenig später bekam auch der Busfahrer ähnliche Symptome. Die Polizei Nürnberg-Ost ist nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls. Der Beschuldigte wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 16 Jahre alt

kräftige Figur

dunkle Hautfarbe

dunkle lockige Haare

Näheres ist nicht über ihn bekannt. Mögliche Zeugen könnten sich unter der Nummer 0911/9195-0 bei der Polizei melden.

Vorschaubild: © Jevgenij / Adobe Stock