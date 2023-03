Für einen Mann in Nürnberg ging ein zunächst verbaler Streit böse aus: Seine Kontrahentin zog ein Messer und ging damit auf ihn los. Laut Polizeipräsidium Mittelfranken hat sich die Attacke in einer Pension in der Scheurlstraße abgespielt.

Derzeit ist unklar, wie es zum Streit zwischen den Beteiligten und weiteren Personen kam. Gegen 17.00 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung dann - mit einem Messer soll eine 33-jährige Frau auf einen 37-jährigen Mann eingestochen und ihm dabei Verletzungen im Bauchraum zugefügt haben.

Messerattacke in Nürnberg: Mann kommt mit Stichverletzung ins Krankenhaus

Mit der Stichverletzung wurde der 37-Jährige schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Die Messerstecherin konnte noch vor Ort von der Polizei festgenommen werden. Nun wird sie dem Richter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen hat jetzt die Nürnberger Mordkommission übernommen.

Vorschaubild: © Adobe Stock/Aghavni (Symbolbild)