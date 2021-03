Ab Montag, 29. März, führt die N-ERGIE Netz GmbH Arbeiten am Fernwärmenetz durch: Am Oberen Bergauerplatz werden Betonarbeiten an einem Schacht und Reparaturarbeiten an der Fernwärmeleitung durchgeführt.

Auf die Wärmeversorgung haben die Arbeiten keine Auswirkung. Allerdings muss während der rund achtwöchigen Bauzeit die Zufahrt zur Findelgasse vor der Tiefgarage Oberer Bergauerplatz gesperrt werden.

Die Zufahrt zur Findelgasse und zur Pfarrgasse sowie der Tiefgarage am Oberen Bergauerplatz ist währenddessen nur über die Adler- und Königstraße möglich.

Die N-ERGIE Netz GmbH bittet um Verständnis für damit verbundene Unannehmlichkeiten.