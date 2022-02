Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert den nordöstlichen Gehweg in der Fritz-von-Röth-Straße von Hausnummer 2 bis Hausnummer 28, zwischen der Äußeren Bayreuther Straße und dem Nordring. Die Arbeiten beginnen am Montag, 28. Februar, und dauern bis Freitag, 15. April 2022, so die Stadt Nürnberg.

Der Auto- und Radverkehr könne die Straße durchgängig passieren. Allerdings gelte dabei auch für den Radverkehr eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Äußere Bayreuther Straße. Die Zufahrt zu den Anwesen entlang des Baufelds sei über Provisorien möglich.

Auch der fußläufige Zugang zu den Hauseingängen sei mit Provisorien über die gesamte Dauer der Arbeiten gewährleistet. Fußgängerinnen und Fußgänger werden gebeten, den gegenüberliegenden südlichen Gehweg zu nutzen. Auf dieser Gehwegseite dürfe nicht geparkt werden.

