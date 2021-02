Strandkorb-Open-Air kommt 2021 nach Nürnberg

Veranstaltung soll vom 16. Juli bis 31. August 2021 im Volkspark Dutzendteich stattfinden

stattfinden Live-Acts trotz Corona-Pandemie

Veranstalter verspricht ausgeklügeltes Hygiene-Konzept

Konzert- und Urlaubs-Feeling trotz Corona? Das Strandkorb-Open-Air soll das möglich machen. Die Strandkorb-Open-Air-Reihe sei 2020 in Mönchengladbach bereits ein großer Erfolg gewesen, so der Veranstalter. Nun gehe es deutschlandweit weiter. "Im Sommer 2021 wird auch in Nürnberg aus Strandkörben heraus gefeiert." Der Plan: Vom 16. Juli bis 31. August wird die Veranstaltung im Volkspark Dutzendteich steigen.

Strandkorb-Open-Air in Nürnberg: Das erwartet die Besucher

"Wir wollen unseren Konzertbesuchern 2021 ermöglichen, ihre Künstler endlich wieder live zu erleben", erklärt der Veranstalter.

Um den Besuch trotz Corona genießen zu können, werde hier auf ein umfangreiches Hygiene-Konzept gesetzt. Von bargeldloser Gastronomie mit Lieferung zum Strandkorb, über kontaktlosen Einlass bis hin zu Desinfektionsmittel am Sitzplatz, sei alles durchdacht.

Auf einer Pressekonferenz am Freitagmittag (26. Februar 2021) soll das Line-up auf dem Strandkorb-Open-Air in Nürnberg bekannt gegeben werden.