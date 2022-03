Aktuell läuft in Nürnberg ein größerer Polizeieinsatz in der Fürther Straße: Auslöser dafür war eine Stichflamme in einer dortigen Bankfiliale.

Am Donnerstagmorgen (24. März 2022) gegen 8 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil es in einer Nürnberger Bank eine Stichflamme gegeben hatte. Das betroffene Gebäude wurde daraufhin geräumt. Eine Mitarbeiterin der Filiale wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich medizinisch behandelt.

Stichflamme in Nürnberger Bank: Fürther Straße gesperrt

Durch die Stichflamme sei zwar kein größerer Brand ausgebrochen, die Sperrung der Straße löse aktuell aber erhebliche Verkehrsbehinderung aus, berichtet Michael Petzold, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Die Fahrtrichtung Fürth ist derzeit und noch auf unbestimmte Dauer komplett gesperrt, der U-Bahn-Verkehr in der Umgebung laufe aber weiter. Es gebe derzeit extremen Stau in Richtung der Nürnberger Innenstadt.

Die Herkunft der Stichflamme müsse nun ermittelt werden. Dafür sei auch eine Spezialeinheit des Landeskriminalamts vor Ort.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © NEWS5/Oßwald