Das "Falstaff"-Magazin hat seine deutschlandweite Leserschaft dazu aufgerufen, für das Jahr 2023 die Lieblings-Burgerrestaurants zu nominieren. Star-Koch Alexander Herrmann hat es mit seinem Nürnberger Restaurant "Fränk'ness" auf Platz vier im Ballungsraum Süddeutschland geschafft. Geehrt und erfreut stellt der Star-Koch seinen gezupften Burger vor. Außerdem findet aktuell ein Gewinnspiel für die inFranken.de-Leser statt.

Nürnberger Restaurant "Fränk'ness" stolz auf "wahre Auszeichnung" - das ist der gezupfte Burger

Die Gewinner der Ballungsräume Norden, Süden, Osten und Westen stehen fest. Das "Arizona Forchheim" belegt Platz 1 für Süddeutschland. Darauf folgen das"Simpl Cafe" aus Auerbach, das "Gasthaus zum Lamm" aus Obergünzburg und dann das "Fränk'ness" in Nürnberg. "Wir freuen uns riesig", so Herrmann in seinem Statement. Stolz und Demut sind in der Mitteilung in Bezug auf die eigene Stadt ebenfalls herauszulesen: "Gemessen an den einzigartigen sensationellen Burger Restaurants, die es in Nürnberg gibt, eine wahre Auszeichnung."

Der Anspruch sei gewesen, "einen Burger zu kreieren, der vor allem sehr heimatverbunden und einzigartig ist und sich in der großen Welt der verschiedenen Varianten durchsetzen kann". Im Zuge dessen sei die Idee eines "Fränk'ness Burgers" mit dem Schmorbraten-Burger als Vorbild auserkoren worden.

"Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Schäufele knusprig gegart, anschließend das Fleisch per Hand gezupft (und) mit der Soße vermengt wird", so die Beschreibung. Das diene als Paddy-Ersatz. "Sehr saftig, eine hohe Intensität an Gewürz, aber vor allem - mit der zerbröselten Kruste on top".

Gewinnspiel für Burger-Fans - das sind die Preise

Der "Fränk'ness Beef Burger" indes sei angereichert mit Trüffel-Mayonnaise, Salatherz und Lauch-Chili-Chutney. Burger-Fans können ab sofort bis Mitte März an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die Aktion im Fränk'ness selbst läuft von Dienstag (28. Februar 2023) bis Samstag (1. April 2023).

Das Team vergibt fünf 50-Euro-Gutscheine. Damit können je zwei Personen Burger und hausgemachte Limo genießen. Mittags gebe es "immer den Beef-Burger und täglich wechselnd einen gezupften Fränk’ness Burger dazu", so Betriebsleiterin Sabine Weiß. Zum Schluss drückt Alexander Herrmann seine Dankbarkeit aus: "Ganz besonders bedanken wir uns bei unseren Fans, die uns nominiert haben!"