Am Mittwoch, 18. Mai 2022, entscheidet der Nürnberger Stadtrat, ob sich Nürnberg um die Ausrichtung der Bayerischen Landesgartenschau 2030 bewerben wird.

Zuvor lade Oberbürgermeister Marcus König (CSU) alle Interessierten zu einem gemeinsamen Spaziergang ein, um das Konzept der „Urbanen Gartenschau 2030“ vorzustellen. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, starte der Spaziergang am Montag, 9. Mai, um 19 Uhr am nördlichen Aufseßplatz. Die Route führe über den Karl-Bröger-Platz sowie die Grasersgasse und ende am Theresienplatz. Auch der Stadtgraben "als Herzstück der Urbanen Gartenschau" sei eine Station.

OB König: „Wir brauchen mehr Grün in der Stadt, die Ideen zur Urbanen Gartenschau zeigen, wie das klappen könnte. Die Herausforderungen des Klimawandels und die Dichte in unserer Stadt fordern neue Antworten und Projekte. Wir sind da schon auf einem guten Weg, doch eine Landesgartenschau in Nürnberg wird diesen Prozess verstärken und uns ein großes Stück voranbringen.“