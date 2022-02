Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) stellt in der Sitzung des Sör-Werkausschusses am Mittwoch, 2. Februar 2022, den Plan zur Erneuerung der Grünanlage Ferdinand-Drexler-Weg vor. Die Grünanlage gliedere und präge mit ihrem Baumbestand das Quartier Langwasser Südost, ist jedoch nach über 40 Jahren ohne Sanierung in die Jahre gekommen, erklärt die Stadt Nürnberg.

Deshalb werde Sör die Anlage erneuern und dabei ökologische und klimatische sowie gestalterische und funktionale Aspekte berücksichtigen, heißt es. Unter anderem seien Spielplätze, Angebote für Jugendliche, ältere Menschen und eine Hundezone geplant.

Ziel der Neugestaltung sei es, die verschiedenen Bereiche miteinander zu verbinden und ein Nebeneinander verschiedener Nutzergruppen zu ermöglichen.

Die detaillierte Planung für den ersten Abschnitt soll 2023 beginnen, die bauliche Umsetzung erfolge in den Jahren 2024 und 2025. Die weiteren Abschnitte folgten sukzessive bis zur Realisierung des letzten Abschnitts in den Jahren 2028 bis 2029. Die einzelnen Bauabschnitte würden unter Einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzer detailliert ausgearbeitet.

Das Angebot an Spielflächen für Kinder verschiedener Altersgruppen soll erhöht werden. Im ersten Bauabschnitt soll ein Spielplatz mit einer Größe von etwa 1500 Quadratmetern im Bereich zwischen Jauerstraße und Josef-Simon-Straße gebaut werden, zwei weitere Spielplätze folgen.

Unter anderem sei im ersten Bauabschnitt zwischen dem Rodelhügel und der Dreifaltigkeitskirche auch eine Fläche von über 4000

Quadratmetern für eine Parkour-Anlage und einen Calisthenics-Bewegungspark vorgesehen. Dazu kämen Bolzwiesen, und im letzten Bauabschnitt soll der bestehende Jugendunterstand westlich der Siedlungsanlage Langwasser Z neugestaltet werden.

Die rund vier Kilometer lange Laufstrecke soll erhalten und neu ausgeschildert werden, auch die vorhandenen Tischtennisanlagen sollen attraktiver werden. Weitere sportliche Attraktionen könnten laut Stadt in der Detailplanung hinzukommen.

Zu den Maßnahmen für ältere Menschen zählen Sitzgelegenheiten und Tisch-Bank-Kombinationen mit Rollstuhlplätzen ebenso wie Boule-Plätze.

Unter anderem bieten laut Stadt Blühwiesen Überwinterungsmöglichkeiten für Insekten, und der Bereich am Langwassergraben werde als Feuchtbiotop weiterentwickelt. Die Grünanlage sei wichtig für die Frischluft in der Stadt. Aktuell bildeten die durchgewachsenen Gehölzbestände aber Barrieren für den Kaltluftvolumenstrom. Die Öffnung dieser Barrieren ermögliche einen Frischlufttransport vom umliegenden Reichswald in angrenzende Wohnquartiere und weiter in Richtung Stadtmitte.

Dazu baue Sör viele Gehölzbestände um oder pflanze sie neu an, vor allem in den Bereichen Reinerzer Straße, Striegauer Straße und Jauerstraße. Die Gesamtkosten betragen rund 8 Millionen Euro. Sör habe diesbezüglich bereits Fördermittel der Städtebauförderung beantragt, der Eigenanteil der Stadt Nürnberg betrage bei den derzeitigen Förderbedingungen voraussichtlich etwas mehr als 4 Millionen Euro über den gesamten Umsetzungszeitraum.