"Weltweit stimmen Menschen, Städte und Unternehmen während der Earth Hour 2022 für mehr Klimaschutz – Lichtschalter aus, Klimaschutz ein. Auch die Stadt Nürnberg ist in diesem Jahr wieder dabei", heißt es. Der für die Straßenbeleuchtung und die Illumination historischer Gebäude zuständige Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) schalte am Samstag, 26. März 2022, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus, so die Stadt Nürnberg.

Bekannte Bauwerke wie St. Sebald, Lorenzkirche, Opernhaus, Kaiserburg und Kettensteg sowie rund 50 weitere historisch bedeutsame Bauwerke ständen dann in symbolischer Dunkelheit. Bürgermeister und Erster Sör-Werkleiter Christian Vogel (SPD) ruft die Nürnbergerinnen und Nürnberger auf, sich ebenfalls zu beteiligen.

"Bei der Earth Hour machen Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam auf die Bedeutung des Kampfs gegen den Klimawandel aufmerksam. Das ist gerade jetzt besonders wichtig. Denn der Klimawandel ist aktuell aufgrund des Kriegs in der Ukraine und aufgrund der nach wie vor andauernden Corona-Pandemie in den Hintergrund gedrängt worden", so die Stadt.

"Machen Sie mit! Machen Sie Ihr eigenes kleines Event aus dieser besonderen Stunde: Ein Dinner im Dunkeln, Verstecken spielen mit den Kindern, malen mit Leuchtfarben. Oder Sie lassen sich im Dunkeln ganz besonders auf Ihre Lieblingsmusik ein. Sie werden sehen, dass auch ein ernstes Thema Freude bereiten kann", fordert die Stadt.

