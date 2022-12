Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) kann zurzeit die Reparatur von Schlaglöchern nur eingeschränkt durchführen. Der dafür benötigte Kaltasphalt steht dem Straßenbau aufgrund eines Lieferengpasses nur noch in geringen Mengen zur Verfügung, berichtet die Stadt Nürnberg. Der heurige Wintereinbruch mit Schnee und Eis sowie den darauffolgenden frühlingshaften Temperaturen hat dazu geführt, dass es bereits im Dezember 2022 zu überdurchschnittlich vielen Straßenaufbrüchen und Schlaglöchern im gesamten Stadtgebiet kam.

Besonders in Mitleidenschaft gezogen sind unter anderem Frankenschnellweg, Südwesttangente, Sigmundstraße, Rothenburger Straße und Frankenstraße. Sör stellt an stark betroffenen Stellen Warnschilder mit der Aufschrift „Achtung Straßenschäden“ auf und bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um eine angepasste Fahrweise. In den Wintermonaten können Straßenschäden nur provisorisch mit sogenanntem Kaltasphalt repariert werden.

Kaltasphalt ist ein gebrauchsfertiges Reparaturmaterial, das nach seinem Einbau maschinell verdichtet wird und im Anschluss daran sofort befahren werden kann. Sör greift von Ende Dezember bis Februar auf Kaltasphalt zurück, weil in dieser Zeit die hiesigen Asphaltmischwerke geschlossen sind und ihre jährlich durchgeführten Wartungsarbeiten durchführen.

Schlaglöcher und Straßenaufbrüche werden vor allem durch Frost-Tau-Wechsel in den Wintermonaten begünstigt. Dringt Wasser in eine bereits vorhandene Schadstelle in der Fahrbahn ein, dehnt es sich bei der nächsten Frostperiode aus. Das gefrorene Wasser sprengt mit dem Gefrieren und der damit verbundenen Ausdehnung dann Asphaltstücke aus dem Straßenbelag heraus, so dass sich Schlaglöcher bilden. Der bisherige Verlauf des Winters hat dazu geführt, dass durch das gehäufte Auftreten von Schlaglöchern die vorhandenen Mengen an Kaltasphalt bereits weitgehend aufgebraucht sind. Die nächste Kaltasphalt-Lieferung wird für Mitte Januar 2023 erwartet.

Vorschaubild: © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa