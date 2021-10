Wie die Stadt Nürnberg bekannt gibt, fällt der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) von Montag bis Freitag, 4. bis 8. Oktober 2021, an folgenden Stellen im Stadtgebiet Bäume: Auf dem Gelände der Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule in der Schnieglinger Straße werden eine Kirsche und zwei Ahorne mit Stammdurchmessern von 14, 18 und 48 Zentimetern entfernt. Die Bäume sind bereits am Absterben und können aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse nicht ersetzt werden.

In der Schwabacher Straße vor den Hausnummern 67 und 86 werden ein Spitz-Ahorn, eine Roteiche und eine Linde mit Stammdurchmessern von 61, 35 und 29 Zentimetern entfernt. Die Bäume seien laut Stadt ebenfalls bereits am Absterben und nicht mehr standsicher, sollen aber an den jeweiligen Standorten ersetzt werden. Am Nordring vor den Hausnummern 92 und 97 werden zwei Ahorne mit Stammdurchmessern von 24 und 34 Zentimetern entfernt. Die Bäume sollen an den jeweiligen Standorten ersetzt werden.

In der Braillestraße vor Hausnummer 21 wird eine Hainbuche mit einem Stammdurchmesser von 44 Zentimetern entfernt. Der Baum ist bereits am Absterben und soll vor Ort ersetzt werden. An der Bahnunterführung am Kleinreuther Weg werden ein Spitz-Ahorn mit einem Stammdurchmesser von 15 Zentimetern sowie abgestorbener Unterwuchs entfernt. Der Baum ist nicht mehr standsicher und kann aufgrund des dichten Baumbestands nicht ersetzt werden.