In Nürnberg-Gostenhof drohen Langzeitsperrungen: Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) erneuert vom Montag, 19. April, bis Dienstag, 8. Juni 2021, die Ampelanlage an der Kreuzung Fürther Straße / Obere Kanalstraße / Roonstraße. Zudem wird die Fahrbahndecke der Kreuzung saniert. Während der gesamten Bauzeit von rund sieben Wochen müssen die Einmündungen Roonstraße und Obere Kanalstraße gesperrt werden. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Die Arbeiten erfolgen in drei Schritten. Während der ersten beiden Bauphasen bleibt die Fürther Straße in beiden Richtungen mit jeweils einer Fahrspur befahrbar. Die Umleitung der Roonstraße erfolgt über Willstraße und Bärenschanzstraße sowie über die Fürther Straße und Bleichstraße. Eine weitere Umleitungsempfehlung für den Durchgangsverkehr aus Richtung Süden erfolgt ab der Kohlenhofstraße über die Steinbühlstraße, Am Plärrer und die Südliche Fürther Straße. Die Umleitung für die Obere Kanalstraße erfolgt ab der Fürther Straße über die Südliche Fürther Straße und Rothenburger Straße.

Straßensperrung in Nürnberg-Gostenhof: So geht es im Juni weiter

Von Mittwoch, 2. Juni, ab 21 Uhr, bis Sonntagabend, 6. Juni, wird der Knoten Fürther Straße / Roonstraße / Obere Kanalstraße für den Einbau der neuen Fahrbahndecke komplett gesperrt. Die Fürther Straße wird in beiden Richtungen am Sonntagabend, 6. Juni, wieder freigegeben. Die Roonstraße und die Obere Kanalstraße werden im Lauf des Dienstags, 8. Juni, freigegeben. Die Umleitungsempfehlung während dieser Bauphase führt ab Am Plärrer über die Rothenburger Straße, Von-derTann-Straße und die Maximilianstraße zur Fürther Straße. In der Gegenrichtung von der Fürther Straße über Maximilianstraße, Von-derTann-Straße, Rothenburger Straße, Schlachthofstraße, Am Leonhardspark, Schwabacher Straße, Kohlenhofstraße, Steinbühler Straße, Am Plärrer.

Eine Umleitungsempfehlung für Radfahrer ist vor Ort ebenfalls ausgeschildert und führt über die Mittlere Kanalstraße, Rohrmannstraße, Rietschstraße, Imhoffstraße, Fürther Straße, Bleichstraße, Obere Kieselbergstraße zur Roonstraße. In Gegenrichtung beginnt die Umleitung an der Kreuzung Roonstraße / Bärenschanzstraße und ist dann ab der Bleichstraße identisch mit der zuvor genannten Strecke, jedoch in umgekehrter Reihenfolge.