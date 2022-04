In Nürnberg hat das zweite Wochenende des Frühlingsfests begonnen. Eines der Highlights erwartete die Besucher und Besucherinnen am Freitagabend (22. April 2022).

Im Rahmen der "Nacht der 1000 Lichter" fand am Nürnberger Nachthimmel über dem Volksfestplatz zum ersten Mal eine spektakuläre Drohnenshow statt - und versetzte die Zuschauenden ins Staunen. Organisiert wurde die Lichterparade von der Firma "DroneDreams" aus Egenhofen. Die Drohnen der Firma seien "amtliche Geräte", erklärte ein Mitarbeiter gegenüber News5. Sie seien daher gut geeignet, um "die größte Leinwand der Welt", sprich den Himmel, zu nutzen.

Die Positionierung funktioniere via GPS, die Flugrouten seien mit einem Programm zuvor festgelegt und in der Drohne selbst gespeichert. Trotzdem könnten die Drohnen jederzeit gestoppt und umgesteuert werden. Bereits bei Tageslicht hatten sich das Team an die Arbeit gemacht, um Vorbereitungen zu treffen, so News5. Mit vollem Erfolg, wie die Aufnahmen zeigen. Das Publikum in Nürnberg applaudierte zum Schluss voller Begeisterung.

Viele Höhepunkte, gerade für Familien, warten an diesem Wochenende auf die Volksfest-Besucher und -Besucherinnen.