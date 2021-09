Nürnberg: Söder und Holetschek laden zu Corona-Impfaktion vor "Bratwurst Röslein" ein

laden zu ein Ministerpräsident und Gesundheitsminister am Freitag (24. September 2021) persönlich vor Ort

persönlich vor Ort "Drei im Weggla“ vom Grill: Impfwillige erhalten nach ihrer Impfung Bratwurst-Brötchen gratis

vom Grill: Impfwillige erhalten "Bratwurst Röslein": Nürnberger Lokal verzeichnet bei Impfaktion im August großen Andrang

Söder bei Corona-Impfaktion in Nürnberg vor Ort: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König laden zu einer "besonderen Corona-Impfaktion" ein: Wer sich am Freitag (24. September 2021) zwischen 11 und 18 Uhr vor dem Lokal "Bratwurst Röslein"am Nürnberger Rathausplatz gegen Covid-19 impfen lässt, erhält einen Gutschein und kann sich im Anschluss kostenlos "Drei im Weggla“ vom Grill holen. Das kündigt das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in einer Pressemitteilung an. Der Gutschein für das Bratwurst-Brötchen kann demnach auch noch zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden.

Nürnberg: Impfaktion mit Söder, Holetschek und König - "Drei im Weggla" gratis zur Impfung

Um 11.30 Uhr stehen der Ministerpräsident, der Gesundheitsminister und der Oberbürgermeister außerdem für kurze Statements bereit. Im Anschluss daran stehen die drei CSU-Politiker am Grill und verteilen die "Drei im Weggla“.

"Diese Impfaktion ist eine der vielen Möglichkeiten, sich unkompliziert impfen zu lassen", berichtet das Ministerium im Vorfeld. Der Freistaat setze auch in den kommenden Wochen auf Aufklärung, Kommunikation und niedrigschwellige Impfaktionen, um die Impfbereitschaft zu fördern und es den Menschen so leicht wie möglich zu machen, sich impfen zu lassen.

Das Nürnberger "Bratwurst Röslein" spendierte indes bereits im August "Drei im Weggla" kostenlos zur Corona-Impfung. Der Andrang war seinerzeit groß - selbst der Geschäftsführer der Wirtschaft zeigte sich überrascht.

Erst am Dienstag (21. September 2021) führte das Nürnberger Modehaus Wöhrl eine große Impfaktion gegen Corona durch. Wer sich vor Ort impfen ließ, erhielt "als Dankeschön" einen Einkaufsgutschein.