Baustellen - ein Ärgernis und eine Geduldsprobe für fast jeden Autofahrer. Wenn eine der Hauptverkehrsadern der Stadt zur Mega-Baustelle wird, sind lange Staus vorprogrammiert. So seit dem 26. März in Nürnberg: Ein Teilstück des Frankenschnellwegs, eine autobahnähnliche Fahrbahn der Stadt, wurde zu Beginn der Osterferien gesperrt. Zwei Wochen lang finden Sanierungsarbeiten der Fahrbahnoberfläche statt. Ein riesiges Bauprojekt, wie Pressesprecher André Winkel erklärt: "Ist eine der ganz wichtigen Verbindungen, der Frankenschnellweg." Rund 65.000 Fahrzeuge brettern tagtäglich über die Fahrbahn. Als wäre dies nicht genug, begannen zum gleichen Zeitpunkt auch die Sanierungsarbeiten der längsten Straße Nürnbergs - nämlich der Rothenburger Straße. Im ersten Schritt haben sich fünf Aspahltfräsen ans Werk gemacht. Ganz ohne Hilfe, schaffen es die 60 Tonnen schweren Maschinen aber nicht: wenn der zerkleinerte Asphalt in hohem Bogen durch die Luft fliegt, muss ein Sattelzug bereitstehen, der das Material auf seiner Ladefläche sammelt. Im Fünfminutentakt sind die Schlepper voll und der nächste muss sich in Position bringen. Rund 40 Lastwagen waren am Freitag im Wechsel im Einsatz. Während sich die Maschinen durch den Asphalt frästen, herrschte in Nürnberg ein kleines Verkehrschaos. "Der Verkehr auf den ganzen Nebenstraßen hat sich teils massiv gestaut, weil der Bürger nicht geglaubt hat, dass die angekündigten Sperren tatsächlich eingerichtet werden", berichtet Projektleiter Florian Weickmann.Zwar sind solche Baustellen eine Behinderung für Autofahrer, jedoch sind sie bitter nötig. "Wir müssen aufpassen, dass die Straßen verkehrssicher bleiben. Die Straße hie war es nicht mehr. Der Asphalt war in einem sehr schlechten Zustand und ist zum Teil abgebröselt", erklärt Bauleiter Alexander Ochsenkühn. "Kein Autofahrer will, wenn er auf unseren Straßen fährt sich das Auto kaputt machen, ergänzt Weickmann. Die Bauarbeiten sind komplett durch getaktet, um die Baustelle nach zwei Wochen wieder freigeben zu können. Innerhalb von nur zwei Tagen wurde die Fahrbahn der Strecke komplett abgefräst. Am Montag begannen die ersten Asphaltierarbeiten. Insgesamt zwei Schichten müssen auf einer Strecke von 1,8 Kilometern verlegt werden. André Winkel ist zuversichtlich, dass zum Ende der Osterferien der Verkehr in Nürnberg wieder wie gewohnt rollt. Dann können Auto- und Motorradfahrer wieder verkehrssicher auf dem Frankenschnellweg unterwegs sein.