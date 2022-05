Das Konzertprogramm verbindet zwei sehr unterschiedliche Orchesterwerke aus verschiedenen Epochen, die über alle Differenzen hinweg verbunden sind durch die außergewöhnlich starke, geradezu leidenschaftliche katholische Religiosität ihrer Komponisten. Wie die Hochschule für Musik Nürnberg erklärt, verstanden sowohl Anton Bruckner als auch Olivier Messiaen ihre Musik nie als Unterhaltung, sondern verankerten sie in einem höchst anspruchsvollen Spannungsfeld zwischen Wirklichkeit und Transzendenz. Sie forderten der Musik damit eine in der Moderne ungewöhnlich gewordene Bedeutung ab – und fanden zugleich als Künstler damit ihre ganz eigenen Wege und ihre charakteristische Klangsprache.

Olivier Messiaen schrieb sein Orchesterwerk „L’Ascension“ (Die Himmelfahrt) in den Jahren 1932 und 1933. Die Uraufführung des etwa halbstündigen Orchesterwerks fand am 9. Februar 1935 in Paris statt. Dieses Werk eines erst 23-/24-jährigen Komponisten zeigt seinen Stil bereits in erstaunlich vollständiger Ausprägung.

Anton Bruckners 7. Symphonie in E-Dur, entstanden zwischen September 1881 und September 1883, nimmt in mehrfacher Hinsicht einen besonderen Platz in seinem Schaffen ein. Nachdem seine früheren Symphonien oft für ‚unspielbar‘ erklärt worden waren und dann zahlreichen Überarbeitungen oder Verstümmelungen unterzogen wurden, hatte er mit der siebten Symphonie seinen ersten bahnbrechenden Erfolg.

Die musikalische Einstudierung und Leitung übernimmt beim Nürnberger Konzert am 11. Juni in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche Orchesterleiter Prof. Guido J. Rumstadt. Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr, der Eintritt ist frei. Beim Gastspiel in der Basilika Waldsassen steht der aus Amerika stammende Dirigent Daniel Alfred Wachs am Pult. Tickets sind online unter https://www.nt-ticket.de/veranstaltung/2022-07-10_1700/ zu erhalten.

Termine:

Sinfoniekonzert

Samstag, 11. Juni 2022, 19:30 Uhr

Gustav-Adolf-Gedächtniskirche

Mitwirkende: Sinfonieorchester der Hochschule für Musik Nürnberg

Leitung: Prof. Guido J. Rumstadt

Programm: Olivier Messiaen: L‘Ascension

Anton Bruckner: Sinfonie Nr. VII E-Dur

Eintritt frei!

Sinfoniekonzert

Sonntag, 10. Juli 2022, 17:00 Uhr

Basilika Waldsassen, Basilikaplatz 6,95652 Waldsassen

Mitwirkende: Sinfonieorchester der Hochschule für Musik Nürnberg

Leitung: Gastdirigent Daniel Alfred Wachs, USA

Programm: Olivier Messiaen: L`Ascension

Anton Bruckner: Sinfonie Nr. VII E-Dur

Tickets unter https://www.nt-ticket.de/veranstaltung/2022-07-10_1700/