Die Siemensbrücke in der Nürnberger Südstadt ist am Montag und Dienstag, 5. und 6. Dezember 2022, für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer jeweils in der Zeit von 9 bis 15 Uhr voll gesperrt. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, setze der zuständige Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) an den beiden Tagen neue Übergangskonstruktionen ein.

Da es sich um sehr große Bauteile handelt, ist die Überquerung der Brücke in diesen Zeiträumen aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Bisher konnten Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Fahrradfahrende schiebenderweise die Brücke trotz laufender Umbauarbeiten passieren. Nach Abschluss der Arbeiten am Mittwoch, 7. Dezember 2022, können die Gehwege wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Sör führt seit Anfang November 2022 Instandsetzungsarbeiten an der Siemensbrücke durch.

Die Umleitung für den motorisierten Verkehr bleibt nach wie vor bestehen und erfolgt über die Strecke Gugelstraße, Landgrabenstraße, Gibitzenhofstraße, Dianaplatz und Ulmenstraße.

Die Pfälzerstraße kann von beiden Seiten bis zur Baustelle genutzt werden.

Die Sperrung der Siemensbrücke bleibt auch während der Arbeitsruhe über Weihnachten und Neujahr bestehen. Die Instandsetzungsarbeiten sind Ende Januar 2023 abgeschlossen.

