Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) führt von Montag, 7. November 2022, bis Ende Januar 2023 Instandsetzungsarbeiten an der Siemensbrücke in der Nürnberger Südstadt durch. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, werden dabei die beiden defekten Übergangskonstruktionen erneuert, ein Brückenlager ausgetauscht und die Entwässerungsleitungen teilerneuert.

Die Umleitung für den motorisierten Verkehr ist vor Ort ausgeschildert und erfolgt über die Strecke Gugelstraße, Landgrabenstraße, Gibitzenhofstraße, Dianaplatz und Ulmenstraße. Die Pfälzerstraße kann von beiden Seiten bis zur Baustelle genutzt werden.

Die Straßensperrung bleibt auch während der Arbeitsruhe über Weihnachten und Neujahr bestehen.

Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Fahrradfahrende schiebenderweise können die Brücke auch während der Bauarbeiten passieren. Lediglich an voraussichtlich vier Tagen wird es eine Vollsperrung in der Zeit von 9 bis 15 Uhr geben. An diesen Tagen werden die neuen Übergangskonstruktionen eingesetzt. Da es sich um sehr große Bauteile handelt, ist die Überquerung der Brücke in diesen Zeiträumen aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich.