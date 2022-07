Eine Seniorin aus Nürnberg erhielt am Mittwochvormittag (6. Juli) den Anruf eines angeblichen Beamten der Kriminalpolizei, wie die Polizei Mittelfranken mitteilte. Dieser wollte ihr glaubhaft machen, dass ihre Enkelin in einen schweren Unfall verwickelt gewesen sei, bei dem ein anderer Mensch zu Schaden kam. Um eine deshalb bevorstehende Haft der Enkelin abzuwenden, sei die Zahlung einer sechsstelligen Kaution erforderlich.

Den Betrügern gelang es mit ihrer geschickten Gesprächsführung, die Seniorin von ihrer Geschichte zu überzeugen. Schließlich wurde sie dazu angewiesen, gegen Mittag Wertgegenstände und Bargeld mit einem knapp sechsstelligen Gesamtwert an einen Abholer an ihrer Wohnanschrift im Schneefernerring zu übergeben, was sie dann auch tat.

Die Täter sind noch auf freiem Fuß

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die am Mittwoch im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 13 Uhr verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich des Schneefernerrings beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden. Außerdem veröffentlichte die Dienststelle eine Beschreibung des Abholers.

Es handelte sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann, der 165 cm groß und dick war, kurze Haare hatte und einen Drei-Tage-Bart hatte. Er trug eine schwarze Jogginghose, ein himmelblaues T-Shirt sowie braune Lederschuhe.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt zugleich eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche und bittet darum, ältere Angehörige oder Nachbarn über folgende Warnhinweise aufzuklären.

Achte auf deine Privatsphäre

Sprich mit Angehörigen über Gefahren durch betrügerische Telefonanrufe.

Telefonanrufe. Wenn deine Telefonnummer nicht in öffentlichen Verzeichnissen stehen soll (wie dem Telefonbuch), dann lass die Nummer dort löschen.

Lass dich am Telefon nicht unter Druck setzen, sondern lege einfach auf.

Die Polizei fragt nicht nach Geldzahlungen

Gib am Telefon keine Details zu deinen finanziellen Verhältnissen preis. Die Polizei wird dich niemals um Geldbeträge bitten oder dich nach deinen Vermögensverhältnissen ausfragen.

Übergib niemals Geld oder Schmuck an unbekannte Personen. Die Polizei wird niemals telefonisch die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen fordern.

Verdächtige Anrufe sollten sofort gemeldet werden

Melde verdächtige Anrufe umgehend der Polizei. Scheue dich nicht davor, den Polizeinotruf unter der 110 zu wählen, wenn dir etwas verdächtig vorkommt.

Wenn dich der Anrufer auffordert, die 110 zu wählen, um die Richtigkeit des Anrufers zu verifizieren, dann beende das Gespräch, leg den Hörer auf und rufe dann eigenständig bei der Polizei an.

Vorschaubild: © maslme / Pixabay