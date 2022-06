Die Bundespolizei musste am Sonntag (26. Juni 2022) wegen mehrerer Gewaltverbrechen zum Nürnberger Hauptbahnhof ausrücken: Auch ein 74-Jähriger geriet in eine Schlägerei mit einem deutlich jüngeren Kontrahenten.

Gegen 2 Uhr nachts kam es zunächst am Haupteingang zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Beim Eintreffen der Polizeistreifen waren noch fünf Personen vor Ort. Eine weitere konnte in unmittelbarer Nähe von den Beamten gestellt werden, wie die Nürnberger Bundespolizeiinspektion mitteilt.

Schlägerei in Nürnberg: Filmmaterial hilft der Polizei weiter

Mithilfe von Videoaufnahmen, die ausgewertet wurden, konnte die Tat rekonstruiert werden: Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, schlugen diese im weiteren Verlauf mit Fäusten aufeinander ein. Der genaue Grund für die Schlägerei müsse aber noch ermittelt werden. Ein 25-Jähriger wurde bei dem Streit im Gesicht verletzt, weshalb die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung einleitete.

Nur eine Stunde später gab es gegen 3 Uhr den nächsten Einsatz auf dem Bahnsteig 8/9: Nach einem Wortgefecht zwischen einem 74-Jährigen und einem 36-Jährigen soll der Jüngere dem Älteren mit dem Vorderrad seines Fahrrades gegen das Bein gestoßen haben, berichtet die Polizei. Daraufhin habe der 74-Jährige dem jüngeren Mann mehrfach mit seinem Gehstock auf den Kopf geschlagen.

Plötzlich griff der 36-Jährige nach dem Stock und der ältere Mann stürzte zu Boden. Der 36-Jährige schlug anschließend seinerseits mehrfach mit dem Stock und der Faust auf den 74-Jährigen ein. Dann stoppte er aber plötzlich, half dem Senior wieder auf die Füße und gab ihm seinen Stock zurück.

Älterer Mann am Hauptbahnhof angegriffen

Für den 74-Jährigen endete der Streit mit einem blauen Auge und einer Platzwunde an der Stirn. Zudem klagte er über Schmerzen an der Hüfte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige erlitt eine Schwellung an der Stirn, benötigte jedoch keine medizinische Hilfe.

Gegen die beiden leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

