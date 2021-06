Nürnberg vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Schüsse in der Innenstadt - Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (16. Juni) gegen 1.30 Uhr haben Passanten in der Nürnberger Innenstadt Schüsse gehört. Die Polizei traf den mutmaßlichen Täter nicht in seiner Wohnung an. Jetzt hat sich der Mann der Polizei gestellt.