Schlagerei vor Nürnberger Diskothek: Am frühen Sonntagmorgen, dem 13. März 2022, kam es vor einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der ein 34-jähriger Mann verletzt wurde. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Meldung mit. Die Polizei sucht inzwischen Zeugen.

Gegen 03.45 Uhr wurde die Polizei von einer Schlägerei vor einer Diskothek in der Kaiserstraße verständigt. Nach ersten Ermittlungen soll sich bereits in der Diskothek ein Streit des 34-Jährigen mit einem weiteren Unbekannten entwickelt haben, weswegen beide Personen aus dem Club verwiesen wurden.

Handgreifliche Auseinandersetzung vor Diskothek in Nürnberg

Vor der Diskothek kam es zu weiteren Rangeleien, bei denen der 34-Jährige zu Boden stürzte und zwei weitere unbekannte Männer auf ihn unmittelbar eintraten. Anschließend flüchteten die drei unbekannten Täter.

Die bisherigen Ermittlungen verliefen ohne Erfolg. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Vorschaubild: © Karl-Josef Hildenbrand, dpa