Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Männer ist es am frühen Donnerstagabend (12. Januar 2023) in einem Nürnberger Restaurant am Hauptmarkt gekommen.

Die beiden Männer gerieten gegen 18.30 Uhr zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, heißt es seitens des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Schlägerei in Restaurant - 44-Jähriger geht auf Polizei los

Aus dem Konflikt entwickelte sich bald eine handfeste Schlägerei, bei der auch Gegenstände - Porzellan und mehrere Gläser - zu Bruch gingen. Zufälligerweise befanden sich auch zwei Polizeibeamte während ihrer Freizeit zu diesem Zeitpunkt im Lokal.

Die Polizisten machten sich erkenntlich, versetzten sich in den Dienst und schritten ein. Nach der Trennung der Kontrahenten zeigte sich der 44-Jährige weiterhin angriffslustig: Er ging "die Beamten körperlich an und warf Gegenstände nach ihnen". Im weiteren Verlauf gelang es der Polizei, die Situation zu beruhigen und überstellte die zwei Männer an zwischenzeitlich alarmierte Streifen.

Bei der Schlägerei verletzten sich die beiden Kontrahenten. Sie erlitten jeweils Platzwunden und Schwellungen im Kopfbereich. Die Polizeibeamten blieben bei dem Einsatz unverletzt. Die beiden Männer müssen sich nun unter anderem aufgrund des Verdachts von Körperverletzungsdelikten mit einer Anzeige rechnen. Gegen den 44-Jährigen laufen zudem Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.

Vorschaubild: © TheVisualsYouNeed/Adobe Stock