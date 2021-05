Nach einer Schlägerei mit mindestens zwei Verletzten in Nürnberg sucht die Polizei nach Zeugen. Am Samstagabend (29.05.2021) hatten sich in der Innenstadt um kurz vor Mitternacht zwei Gruppen junger Männer getroffen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zunächst zu verbalen Streitigkeiten und dann zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein - mit Schlägen und Fußtritten.

Schlägerei in Nürnberg: 33-Jähriger verletzt sich schwer am Kopf

Ein 33-Jähriger verletzte sich dabei schwer am Kopf. Ein herbeieilender Zeuge, der dem Verletzten helfen wollte, wurde von einem Unbekannten mit einem Gegenstand angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Den Angaben zufolge schlug derselbe Angreifer auch einen anderen Mann mit der Faust ins Gesicht.

Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung und der konkrete Grund für den Streit waren bis zum Montagnachmittag ebenso unklar wie die genaue Anzahl der Tatverdächtigen und Geschädigten.

Vorschaubild: Christopher Schulz