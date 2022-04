Nürnberg vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Schlägerei in Diskothek: Mann schießt mit Schreckschusspistole und zielt direkt ins Gesicht eines 44-Jährigen

Am frühen Samstagmorgen (09.04.2022) kam es in eine Diskothek in Nürnberg zu einer Schlägerei. Nachdem ein 27-Jähriger und seine zwei Begleiter der Disko verwiesen wurden, zog einer der drei Personen eine Schreckschusswaffe und drückte ab - dabei zielte er direkt ins Gesicht eines 44-Jährigen.