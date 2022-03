Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) führt derzeit seine Frühjahrspflanzungen durch. 333 Bäume werden im Jahr 2022 im ganzen Stadtgebiet nach- beziehungsweise neu gepflanzt. Die Münchener Straße ist zum Beispiel mit 39 Bäumen aufgewertet worden, erklärt die Stadt Nürnberg.

Ein anderes Beispiel ist die Elbinger Straße am Nordostbad, die 15 neue Bäume erhalten hat. 290 Bäume werden im Frühjahr gepflanzt, die restlichen 43 im Herbst. Es handelt sich dabei ausschließlich um Straßenbäume an Einzelstandorten; diese werden noch ergänzt um Bäume in flächenhaften Beständen, waldartigen Flächen und Grünanlagen.

Sör wird auch in diesem Jahr wieder sein Ziel erreichen, jährlich insgesamt 500 Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen. Bürgermeister und Erster Sör-Werkleiter Christian Vogel sagt zu den diesjährigen Baumpflanzungen: „Es ist schön, dass wir auch in diesem Jahr unser Sör-Ziel der 500 neuen Bäume erreichen werden.

333 sind schon mal sicher und den Rest bekommen wir – wie im letzten Jahr – auch hin. Es ist wichtig, aber gar nicht so einfach, eine so große Zahl an Bäumen im dichten Stadtgebiet unterzubekommen.

Flächenbedarf, Leitungen im Untergrund, Parkplätze und anderes machen es nicht leicht, passende Bereiche für Baumpflanzungen zu finden. Wir werden alle Instrumente nutzen, um Nürnberg grüner zu machen.

Dazu gehören auch die spektakulären Großbaumverpflanzungen oder mobile Bäume in Pflanzkästen. Der Klimawandel und die langen, heißen und trockenen Sommer machen Bäume so wichtig. Es macht es ihnen aber auch schwerer.

Deshalb legt sich Sör wirklich ins Zeug, unsere Bäume zu pflegen und viele weitere zu pflanzen. Bäume sind Schattenspender und Sauerstoffproduzenten. Sie machen Nürnberg lebenswerter.“



Für eine nachhaltige Entwicklung junger Straßenbäume gibt es eine regelmäßige, alle zwei bis drei Jahre durchzuführende Kronenpflege mit Stamm-Aufastungen und Kronenerziehungsschnitten sowie einer

systematischen Wässerung und Pflege bis zum 24. Jahr nach der Pflanzung.