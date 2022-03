Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert die Brettergartenstraße und die Schnieglinger Straße zwischen Holsteiner Straße und der Einmündung Am Nordwestbahnhof. Die Arbeiten beginnen am Montag, 21. März, und sollen bis Mittwoch, 15. Juni 2022, abgeschlossen werden, so die Stadt Nürnberg.

Dieser Abschnitt ist währenddessen halbseitig gesperrt. In stadteinwärtiger Richtung gilt eine Einbahnstraßenregelung, der Verkehr wird auf einer Fahrbahnhälfte am Baufeld entlanggeführt. In Fahrtrichtung Stadtgrenze wird der Kfz-Verkehr ab der Kreuzung Nordwestring über Nordwestring, Fürther Straße, Adolf-Braun-Straße und Wahlerstraße bis zur Holsteiner Straße umgeleitet.

Die Einmündungen in die Brettergartenstraße und die Schnieglinger Straße sind aus südlicher Richtung von Montag, 21. März, bis Montag, 9. Mai, gesperrt, aus nördlicher Richtung von Montag, 9. Mai, bis Mittwoch, 15. Juni. Lediglich die Ein- und Ausfahrt in die beziehungsweise aus der Dorfäckerstraße ist

dauerhaft möglich.

Daneben ist die Zufahrt in die Brettergartenstraße nur von der Holsteiner Straße aus durchgängig möglich. Der Radverkehr in stadtauswärtiger Richtung wird schon ab der Einmündung Bienweg über Bienweg, Wetzendorfer Straße, Frauentaler Weg und Neumünsterer Straße umgeleitet.

Für beide Fahrtrichtungen wird auch eine Umleitung über den Süßheimweg ausgeschildert. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle durchgängig passieren. Die Anlieger wurden bereits über die Erreichbarkeit der einzelnen Grundstücke informiert. Sör bittet darum, die Beschilderung vor Ort zu beachten.

Die Arbeiten umfassen eine Erneuerung der Fahrbahndecke sowie abschnittsweise eine Sanierung der Fahrbahn. Daneben werden Bushaltestellen und Querungsstellen barrierefrei umgebaut. Beiderseits der Fahrbahn werden Fahrradschutzstreifen und Radfahrstreifen eingerichtet.