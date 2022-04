Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert von Montag bis Montag, 11. bis 25. April 2022, die Fahrbahndecke der Julius-Loßmann-Straße in Fahrtrichtung Süden zwischen Finkenbrunn und der Saarbrückener Straße. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, wird im Zuge der Sanierung auch ein rot markierter Radweg eingebaut. Die überbreite Fahrspur wird zugunsten der Sicherheit für den Radverkehr auf eine Breite von vier Metern reduziert. Während der Bauzeit wird der Autoverkehr in beiden Fahrtrichtungen auf der Fahrspur entlang des Südfriedhofs geführt.

An der Kreuzung Julius-Loßmann-Straße / Finkenbrunn / Minervastraße gelten folgende Einschränkungen:

- Julius-Loßmann-Straße: In Fahrtrichtung Gibitzenhof ist das Linksabbiegen in die Straße Finkenbrunn nicht möglich.

- Von der Straße Finkenbrunn ist das Rechtsabbiegen in die Julius-Loßmann-Straße nicht möglich. Autofahrerinnen und Autofahrer aus der Südstadt können nach der Bahnunterführung nicht links in die Julius-Loßmann-Straße abbiegen.

- Das Wohngebiet Finkenbrunn / Julius-Loßmann-Straße / Saarbrückener Straße kann nicht über An der Schwarzlach beziehungsweise Johann-Krieger-Straße und Paumannstraße angefahren oder verlassen werden. Für die Zu- und Ausfahrt steht nur die Saarbrückener Straße zur Verfügung.

Baustellenkarte der Julius-Loßmann-Straße Sör / Stadt Nürnberg (Kartengrundlage: OpenStreetMap)

Am Knoten Julius-Loßmann-Straße / Saarbrückener Straße sind für den Autoverkehr, mit Ausnahme des Baustellenbereichs, alle Fahrbeziehungen möglich. Die Straßenbahn fährt ohne Einschränkung und alle Haltestellen können wie gewohnt genutzt werden.

Alle Gehwege können genutzt werden. Fußgänger und Fußgängerinnen, die von der Straße An der Schwarzlach kommend die Julius-Loßmann-Straße in Richtung Friedhofseingang überqueren möchten, können dies auch während der Bauarbeiten tun. Zeitweilige Einschränkungen gibt es nur während des Asphalteinbaus. Dann kann der Übergang für ein bis zwei Stunden nicht genutzt werden.

Radfahrerinnen und Radfahrer müssen die Baustelle über die Paumannstraße und die Johann-Kriegel-Straße umfahren. Der Fahrradstreifen entlang des Südfriedhofs kann aufgrund des zweispurigen Autoverkehrs während der Bauarbeiten nicht genutzt werden.