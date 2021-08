Die von der Stadt Nürnberg geplanten und vom Süddeutschen Verband reisender Schausteller und Handelskaufleute e.V. durchgeführten Stadtteilkirchweihen Langwasser (geplant vom 13. bis 16. August 2021), Wöhrd (geplant vom 20. bis 24. August 2021) und St. Leonhard (geplant vom 17. bis 21. September 2021) werden in diesem Jahr nicht stattfinden.

Ebenso werden die vom Bürgeramt Nord ausgerichteten Stadtteilkirchweihen Großgründlach (geplant vom 6. bis 10. August 2021) und Neunhof (geplant vom 10. bis 13. September 2021) abgesagt. Über die für August und September geplanten Kirchweihen in Reichelsdorf, Höfles, Schnepfenreuth und Kraftshof informieren die jeweiligen privaten Veranstalter. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Michael Fraas, Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent der Stadt Nürnberg: „Auch wenn die Vorschriften der Bayerischen Staatsregierung Veranstaltungen unter strengen Voraussetzungen zulassen, so wären zum Beispiel die Erfassung der Besucherinnen und Besucher, Einlasskontrollen oder eine Umzäunung des jeweiligen Areals bei einer Stadtteilkirchweih nicht darstellbar.“

Anstelle der abgesagten Kirchweihen gebe es einzelne Schaustellerverkaufsstände im Stadtgebiet, an denen "zumindest etwas Kirchweihatmosphäre geschnuppert" werden könne. Insbesondere werde es mit dem Format „Sommertage in den Stadtteilen“ in Langwasser und St. Leonhard zu den ursprünglichen Kirchweihterminen einzelne Buden und ein gastronomisches Angebot geben. Auch in Großgründlach und in Neunhof sind einzelne Schaustellergeschäfte vorgesehen.