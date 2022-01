Regierungsdirektorin Sabine Heise leitet seit 1. Januar das Hauptzollamt Nürnberg. Sie tritt die Nachfolge von Ralf Stolze an, der nach acht Monaten an der Spitze der Dienststelle an die Generalzolldirektion am Standort Dresden gewechselt ist, so das Hauptzollamt Nürnberg.

Sabine Heise trat nach ihrem Jurastudium in Hannover 1992 in den höheren Dienst der Zollverwaltung - zunächst beim Zollkriminalamt in Köln - ein. Nach weiteren Stationen u.a. beim Bundesministerium der Finanzen und als Leiterin des Zollfahndungsamts Hamburg und des Hauptzollamts Hamburg - Jonas hat es die 57 - Jährige nun nach Franken gezogen.

Das Hauptzollamt Nürnberg ist mit seinen knapp 600 Bediensteten an Standorten in Nürnberg, Ansbach, Erlangen und Weißenburg für ganz Mittelfranken zuständig und hat 2020 knapp 2,3 Milliarden Euro eingenommen und 12,5 Millionen Warenpositionen zur Einfuhr und zur Ausfuhr abgefertigt.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe und werde mich dafür einsetzen, dass die vielfältigen Aufgaben beim Hauptzollamt Nürnberg auch unter den bestmöglichen Arbeitsbedingungen erledigt werden können", so Sabine Heise.

"Die fortschreitende Digitalisierung beim Zoll macht es uns möglich, auch in Pandemiezeiten uneingeschränkt handlungsfähig zu sein und für einen reibungslosen Ablauf des Warenverkehrs über die Grenzen zu sorgen. Der damit einhergehende Ausbau des mobilen Arbeitens sorgt gleichzeitig für attraktive zukunftsgerichtete Arbeitsplätze, hilft Ressourcen zu schonen und leistet einen Beitrag zur Klimaneutralität, die die Zollverwaltung bis 2030 erreichen will."

Beim Hauptzollamt Nürnberg sind derzeit auch 99 Nachwuchskräfte beschäftigt, die eine Ausbildung oder ein duales Studium absolvieren. Mit dem Ausbau seiner Ausbildungskapazitäten und der Einstellung externer Bewerber*innen sorgt der Zoll für die Zukunft vor und rüstet sich für weiteren Aufgabenzuwachs.

"Die Zöllnerinnen und Zöllner in Mittelfranken sichern mit ihrer Arbeit den Handel über die Grenzen, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und setzen sich nicht zuletzt auch für den Umwelt- und Verbraucherschutz ein", so Heise.

"Darüber hinaus nehmen wir Jahr für Jahr Steuern in Milliardenhöhe für den Bundeshaushalt ein und tragen dadurch zur Leistungsfähigkeit unseres Gemeinwesens bei. Der Zoll ist ein verlässlicher Partner für Bürger*innen und Wirtschaft, dafür stehe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen ein".