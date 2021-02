Am Montagabend (31.01.21) versuchten rund 60 Personen, bei denen es sich mutmaßlich um Angehörige der Nürnberger Ultraszene handelte, den Mannschaftsbus des 1. FC Nürnberg, der sich auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel befand, an der Kreuzung Regensburger Straße/Valznerweiherstraße in Nürnberg anzuhalten. Dies berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Einsatzkräfte des USK Mittelfranken bildeten daraufhin eine Polizeikette und drängten die aufgebrachten Männer zurück. In der Folge versuchten mehrere Personen gewaltsam durch die Absperrung zu gelangen. Zwei junge Männer griffen die Einsatzkräfte dabei tätlich an. Unter Einsatz von unmittelbarem Zwang und unter Einsatz des Einsatzstockes gelang es schließlich, die Personen zurück zu drängen.

Niemand verletzt: Polizei führt 20 Identitätsfeststellungen durch

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Die zwei Festgenommenen sowie eine weitere Person, die Einsatzkräfte beleidigt hatte, wurden festgenommen. Die Polizei führte rund 20 Identitätsfeststellungen durch.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost leitete entsprechende Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz ein.