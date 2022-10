Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert von Montag bis Montag, 10. bis 31. Oktober 2022, die Rothenburger Straße an der Stadtgrenze bei Oberasbach. Dort wurden im Abschnitt zwischen der Stadtgrenze und der Gebersdorfer Straße Versorgungsleitungen verlegt. Von den Arbeiten betroffen sei die Fahrbahn in Richtung Innenstadt. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, werde der Verkehr auf der Rothenburger Straße mit jeweils einer Spur pro Fahrtrichtung an der Baustelle vorbeigeführt.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf der Rothenburger Straße in Richtung Nürnberger Innenstadt könnten an der Kreuzung Rothenburger Straße / Schwabacher Straße / Gebersdorfer Straße nur geradeaus fahren. Ein Abbiegen in die Schwabacher Straße oder in die Gebersdorfer Straße sei nicht möglich, heißt es. Die Gebersdorfer Straße sei an der Kreuzung für den motorisierten Verkehr gesperrt. Eine Umleitungsempfehlung sei ab dem Abzweig Hügelstraße / Gebersdorfer Straße ausgeschildert.

In Richtung Oberasbach könne an der Kreuzung geradeaus gefahren oder in die Schwabacher Straße (Stadtgebiet Fürth) rechts abgebogen werden. Eine Zufahrt in die Gebersdorfer Straße sei nicht möglich. Von der Schwabacher Straße aus könne an der Kreuzung nur rechts nach Oberasbach abgebogen werden, das Linksabbiegen in Richtung Nürnberger Innenstadt sei auch nicht möglich.

Vor Ort sei eine Umleitungsstrecke ausgeschildert. Sie führe in beiden Fahrtrichtungen über Rothenburger Straße, Südwesttangente und Hügelstraße. Für Fahrzeuge, die bauartbedingt keine Zulassung für die Benutzung einer Schnellstraße haben, gelte folgende Verkehrsführung: Hügelstraße, Wallensteinstraße, Von-der-Tann-Straße, Rothenburger Straße.

Für den Rad- und Fußverkehr bringe die Baustelle folgende Einschränkungen mit sich: Das Baufeld könne weitgehend wie derzeit umfahren werden, es stehe lediglich an der Kreuzung die Querungsmöglichkeit der Rothenburger Straße auf der stadtauswärtigen Seite nicht zur Verfügung. In stadteinwärtiger Richtung könne die Baustelle mit dem Fahrrad über folgende Strecke umfahren werden: Neumühlenweg, Wilhermsdorfer Straße, Cadolzburger Straße, Gebersdorfer Straße.

Die VAG und die Infra Fürth hätten die Busfahrpläne infolge der Bauarbeiten angepasst, es wird gebeten, die örtlichen Aushänge an den jeweiligen Haltestellen zu beachten.