Bei dem traditionellen Motorrad-Treffen in Nürnberg haben am Sonntag (1. Mai 2022) etliche Biker-Fans nach zwei Jahren Pause die Motorrad-Saison eingeleitet. Hierfür kamen sie bei freundlichem Frühlingswetter an der Münchner Straße zusammen, die die Polizei im Vorfeld gesperrt hatte.

Bei den erfahrungsgemäßen 5.000 bis 10.000 Menschen blieb es dieses Jahr nicht, verrät der Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken Michael Petzold im Gespräch mit News5: "Wir konnten heute einen massiven Zulauf verzeichnen."

Großer Menschen-Auflauf bei Nürnberger Motorrad-Treff: Bilanz der Polizei

Die Bilanz der Polizei fällt äußerst positiv aus: "Dass es dieses Jahr weitaus mehr werden, ist erfreulich. Es war sehr ruhig und es kam zu keinerlei polizeilichen Sachverhalten. Somit ist es ein gelungener Start in die Motorradsaison 2022", so Petzold. Dass die Polizei diese Veranstaltung ermöglicht und den Motorrad-Fans wohlgesinnt ist, kommt gut an. Eine Besucherin, die selbst kein Motorrad fährt, sagt gegenüber News5: "Ich komme schon seit meiner Kindheit hier her. Zum 1. Mai gehört das Motorrad-Treffen dazu. Es ist einfach schön. Es gibt Sicherheit, dass die Polizei dahintersteht."

Immer wieder heulen Motoren auf, Harleys reihen sich neben Rollern und anderen Modellen ein. Ein Biker erklärt, dass sich das inoffizielle Traditionstreffen vor Jahrzehnten durch Mundpropaganda entwickelt habe und zieht die erfreuliche Bilanz: "Super Feeling, keine Schlägereien. Alles easy."

Der Polizeisprecher mahnt die Verkehrsteilnehmer*innen für eine sichere Saison zur Vorsicht. Weil bei Unfällen mit Autos, Motorradfahrer*innen aufgrund der geringeren Knautschzone die Unterlegenen seien, bittet Petzold diese, sich an die Verkehrsregeln zu halten sowie umsichtig und vorausschauend zu fahren. Auch helle, sichtbare Kleidung empfiehlt er. Gerade zu Beginn der Saison sei es für Fahrer*innen von Vierrädern ungewohnt, wieder vermehrt auf Zweiräder zu treffen. Daher appelliert Petzold auch an LKW- und Autofahrer*innen, "umsichtig zu fahren und gerade beim Überholen und Abbiegen vielleicht einmal mehr in den Rück- oder Seitenspiegel zu blicken."