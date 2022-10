Nürnberg vor 35 Minuten

Japanisches Kultgericht

Brühe kocht 72 Stunden lang: Berühmte Ramen-Kette eröffnet erstes Restaurant in Franken

Mitten in Nürnberg ist seit wenigen Tagen das Ramen-Restaurant "Takumi Sapporo" geöffnet. In vielen europäischen Städten zieht die Franchise-Kette bereits Fans des japanischen Gerichts an.