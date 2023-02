In einem Nürnberger Modegeschäft machte sich ein 30-jähriger Mann am Diebstahl mehrerer Waren schuldig. Als der 30-Jährige gegen 16 Uhr am Montagnachmittag (13.02.2023) das Geschäft am Ludwigsplatz betrat, suchte er sich mehrere Kleidungsstücke aus und begab sich damit in eine Umkleidekabine. Laut Polizeipräsidium Mittelfranken steckte er dort Waren im Wert von mehreren Hundert Euro in einen Rucksack und versuchte, den Laden unbemerkt zu verlassen.

Hierbei wurde er jedoch von zwei Mitarbeitern angesprochen und suchte sein Heil in der Flucht.

Nürnberg: Ladendieb versucht zu flüchten und verletzt Mitarbeiter

Zwar konnten die beiden Angestellten die Flucht des Diebes verhindern, allerdings wehrte sich der Ladendieb so heftig, dass sich die Angestellten mehrere leichte Verletzungen zuzogen.

Schließlich nahmen alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den 30-Jährigen fest. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

