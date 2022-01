Unfallflucht in Nürnberg: Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr am Freitag (7. Januar 2022) gegen 12 Uhr mit seinem schwarzen Mountainbike verbotenerweise auf dem westlichen Gehweg der Gibitzenhofstraße in südliche Richtung. Dies berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

An der Einmündung der Okenstraße stieß er dann mit einem entgegenkommenden Kind zusammen. Der 7-jährige Junge stürzte nach dem Crash zu Boden und verletzte sich. Er musste vom Rettungsdienst ambulant versorgt werden.

Nürnberg: Radfahrer verletzt Kind und flieht von Unfallstelle

Als die Mutter des Kindes nach dem Ausweis des Radfahrers fragte, flüchtete er unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen zu dem Vorfall.

Der Unfallverursacher wird nach derzeitigem Erkenntnisstand wie folgt beschrieben:

etwa 20-30 Jahre alt

ca. 1,75 Meter groß

westeuropäisches Aussehen

er trug eine dunkle Mütze, worunter dunkle Haare erkennbar waren

er hatte eine dunkle Jacke an und einen schwarzen Rucksack dabei

Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 0911 6583-1530.

Vorschaubild: © markusspiske/pixabay.com (Symbolfoto)