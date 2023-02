Nürnberg: "Raser-Unfall" im vergangenen Juli - Prozess beginnt am 3. März 2023

Vor dem Amtsgericht: 23-jähriger Autofahrer angeklagt

Fußgänger totgefahren: "massiv überhöhte Geschwindigkeit"

Ein 23-jähriger Autofahrer steht ab Freitag (3. März 2023) "wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge und Unfallflucht" vor dem Amtsgericht Nürnberg-Schöffengericht. Das teilt das Oberlandesgericht in einer Pressemitteilung mit. Der Strafprozess in der Fürther Straße 110 im Sitzungssaal 28 (Erdgeschoss) - startet um 8.30 Uhr.

Strafprozess in Nürnberg beginnt: 23-jähriger Autofahrer angeklagt - "Geschwindigkeit von 110 bis 120 Kilometer pro Stunde"

Nach der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth solle der 23-jährige Angeklagte am 24. Juli 2022 gegen 00.50 Uhr mit seinem Audi A7 Sportback die zweispurige Steinbühler Straße in Nürnberg (zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h) in nordwestliche Richtung – möglicherweise auch provoziert durch ein zweites Fahrzeug - mit einer Geschwindigkeit von 110 bis 120 km/h befahren haben, "um seine beiden Mitfahrer und andere Verkehrsteilnehmer zu beeindrucken", so das Oberlandesgericht.

Infolge der "massiv überhöhten Geschwindigkeit" solle der 23-Jährige mit seinem Fahrzeug "aus einer Kurve getragen und auf den Gehweg gekommen sein" und einen dort laufenden Fußgänger erfasst haben. Einem zweiten Fußgänger solle es gerade noch gelungen sein, zur Seite zu springen.

Nach der Kollision solle der Autofahrer "mit überhöhter Geschwindigkeit" weitergefahren sein, obwohl er erkannt habe, dass die vom Auto erfasste Person schwerverletzt gewesen sei. Der Fußgänger sei infolge der erlittenen "schweren Verletzungen" noch an der Unfallstelle verstorben. Erst am späten Abend habe sich der Autofahrer bei der Polizei gestellt. Das Amtsgericht Nürnberg habe für die Hauptverhandlung einen Sitzungstag vorgesehen. Abhängig vom Verlauf der Beweisaufnahme könne kurzfristig noch ein weiterer Sitzungstag hinzukommen.

Auch interessant: Großeinsatz in Nürnberg: Streit von Ehepaar eskaliert - mit tödlichem Ende