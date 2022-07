Im "K:osk93" im Künstlerhaus, Königstraße 93, gastiert derzeit das Pop-Up-Bekleidungsgeschäft Gentlemachine. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, wird in dem Projekt Gentlemachine Einzelhandel neu gedacht: Nachhaltigkeit und das Prinzip Kreislaufmodell werden großgeschrieben. So kann man dort Kleidung tauschen, leihen und Gebrauchtes aufwerten. Bis Sonntag, 17. Juli 2022, können Modebewusste das Shop-Konzept schon jetzt im Künstlerhaus testen.

Mit der finanziellen Unterstützung durch eine Crowdfunding-Kampagne, die ebenfalls bis Sonntag, 17. Juli, läuft, soll in der Nürnberger Innenstadt auch langfristig ein Gentlemachine-Shop entstehen.

Über die Nürnberger Gentlemachine

Die heutige Überproduktion von Kleidung stellt ein massives Umweltproblem dar. Millionen Tonnen an Kleidung werden jedes Jahr verbrannt oder landen auf der Mülldeponie. Der Ansatz von Gentlemachine möchte dieser Verschwendung entgegenwirken. Er basiert auf der Grundidee des Leihens und Tauschens.

„Gebrauchte Kleidung verkaufen oder tauschen ist an und für sich nichts Neues, allerdings scheuen viele den Aufwand von Verkaufsplattformen und Flohmärkten. Zukünftig bietet Gentlemachine den Service, kuratierte gebrauchte Kleidung zu tauschen. Zusätzlich können Designerkleidung nachhaltiger Labels und wirklich coole Vintage-Mode gekauft oder geliehen werden – alles an einem Platz plus integriertem RepairCafe und dazugehöriger App. Das ist bisher einmalig. So werden ungenutzte Teile aus den Kleiderschränken zurück in den Kreislauf gebracht und Platz geschaffen für neue Outfits. Zurzeit ist der Pop-Up-Store außerdem auf der Suche nach einem geeigneten Ladenlokal in der Nürnberger Innenstadt. Im Store im Künstlerhaus erhalten Interessierte aber schon einmal einen Vorgeschmack“, erklärt Wanda Leuthe, eine der beiden Gründerinnen von Gentlemachine.

Der Pop-Up im "K:osk93" im Künstlerhaus, Königsstraße 93, hat wochentags von 14 bis 20 und samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Immer zwischen 16 und 18 Uhr hat die Druck- und Reparierstation geöffnet, zum Abschlusswochenende am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juli, kann vor dem Glasbau des Kulturzentrums eigene Kleidung gefärbt, gebatikt und bedruckt werden.

Bewusster Konsum

„Die Wenigsten sind sich im Klaren, dass in der Modewelt der Großteil – bis zu 90 Prozent – der alten beziehungsweise sogar ungetragenen Kleidung auf Mülldeponien landet”, erläutert Wanda Leuthe. „Durch intelligentere Herstellungsmethoden, bewussten Konsum und funktionale Kreislaufkonzepte wären nur zehn Prozent des derzeitigen Produktionsvolumens notwendig.“

Den Beweis, dass dies ohne weiteres möglich ist, tritt Gentlemachine an. „In unserem Warensortiment werden daher lediglich zehn Prozent aus fairer und nachhaltig produzierter Neuware bestehen. Wir zeigen, dass es auch mit Weniger geht“, betont Kristina Zovko-Smith, die Mitgründerin von Gentlemachine. „Mit einem geringen Monatsbeitrag kann man seinen Kleiderschrank kontinuierlich neugestalten. Für kleines Geld gibt es viel Mode und das auf nachhaltige Art und Weise mitten in der Stadt.“

Auf Qualität wird besonderen Wert gelegt. Deshalb wird jedes Kleidungsstück vorab von den Gründerinnen geprüft. Der Shop selbst basiert auf dem Community-Prinzip, dementsprechend erhalten Mitglieder besondere Konditionen, aber auch Nicht-Mitglieder können den Service nutzen.

Unterstützung gesucht

Um die bevorstehende Eröffnung des Gentlemachine-Shops in der Nürnberger Innenstadt zu unterstützen und die dazugehörige App zu realisieren, können Interessierte noch bis zum 17. Juli 2022 eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext unterstützen: www.startnext.com/Gentlemachine.