5452 Bäume – für jedes Baby des Jahres 2021 einer: Wie die Stadt Nürnberg berichtet, pflanze sie in Kooperation mit den Bayerischen Staatsforsten seit 2021 für alle neugeborenen Nürnbergerinnen und Nürnberger je einen Baum. Im vergangenen Jahr konnten 5248 Bäume im Eibacher und Zerzabelshofer Forst für den Jahrgang 2020 gepflanzt werden. Da 2021 noch mehr Nürnberger Babys auf die Welt gekommen sind, konnten für diesen Jahrgang im Jahr 2022 noch mehr Bäume gepflanzt werden.

„Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr pro Nürnberger Baby einen Baum pflanzen konnten. Seit Beginn der Aktion tragen nun schon über 10.700 neue Bäume zu einer klimaangepassten Zukunft unserer Kinder bei. Damit unsere Jüngsten in einer lebenswerten Welt aufwachsen und leben können, müssen schon heute die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Deswegen werden wir auch in den nächsten Jahren an den Klimawandel angepasste Bäume pflanzen, welche zu einem stabilen und resistenten Mischwald beitragen“, sagt Oberbürgermeister Marcus König.

„Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) hat auch im Jahr 2021 wieder 502 neue Stadtbäume gepflanzt und kümmert sich darüber hinaus das ganze Jahr auch um den Erhalt und die Pflege dieser. Bei einem Straßenbaumbestand von rund 28 000 Bäumen ist eine jährliche Mehrung von 500 Straßenbäumen ein wichtiges und gutes Signal. Neben der Pflanzung der Bäume ist auch der Unterhalt der Bäume sehr wichtig. Ich möchte daher ausdrücklich den Baum- und Wässerpatinnen und -paten für ihre tatkräftige Unterstützung danken. Sör hat im Jahr 2021 das Sachgebiet Baum neu geschaffen. Dadurch wollen wir das wertvolle Stadtgrün noch besser schützen, pflegen und stärken und so für künftige Generationen erhalten“, so Bürgermeister Christian Vogel.

Stellvertretend für alle neugeborenen Nürnberger Babys wurde eine Esskastanie für Kaleo Barnett gepflanzt. Kaleo wurde im März 2021 im Theresienkrankenhaus geboren und konnte sich gemeinsam mit seinem Vater Karsten einen Eindruck von den tausenden neuen Setzlingen verschaffen.

Die in Stadtnähe stehenden neuen Geburtenbäume konnten auch in diesem Jahr zum Waldumbau beitragen, da ausschließlich klimaangepasste Baumarten wie Eichen, Buchen, Flatterulmen und Vogelkirschen gepflanzt wurden.

„Wassermangel und Hitze setzen den Wäldern immer mehr zu. Der Nürnberger Reichswald wird noch immer von Kiefern und Fichten dominiert, daher ist es besonders wichtig, angepasste und resistente Laubbäume auszuwählen. Ein stabiler Wald ist ein Mischwald, der gut auf die unterschiedlichsten Umwelteinflüsse und Schädlinge reagieren kann“, so Forstbetriebsleiter Johannes Wurm.

Das Pflanzen der Setzlinge ist Teil der Strategie der Bayerischen Staatsforsten für klimastabile Mischwälder.