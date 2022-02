Sie wollen im Job vorwärtskommen, vielleicht aufsteigen oder sich beruflich einfach weiterentwickeln? Oder Sie sind gar momentan ohne Job? Wer eine dieser Fragen mit JA beantwortet, für den gibt’s ein ganz besonderes Beratungsangebot: eine ganze Woche, von Montag, 14. Februar bis Samstag, 19. Februar wird in der Nürnberger Breiten Gasse 13/15 für eine Woche ein Pop-up-Store zur Weiterbildung eingerichtet, teilt die Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken mit.

Bildungsexperten von Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken, Stadt Nürnberg, Handwerkskammer für Mittelfranken, Agentur für Arbeit Nürnberg und Jobcenter Nürnberg Stadt stehen täglich von 11:30 bis 20:00 Uhr allen Weiterbildungsinteressierten mitten in der Fußgängerzone Rede und Antwort.

Die Experten beraten zu beruflichen Qualifizierungen aus Handwerk, Handel und Industrie sowie zu Themen wie etwa finanzielle Fördermöglichkeiten, den Ausbilderschein oder beruflichen Aufstiegsfortbildungen.

Auch Interessierte mit im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen finden hier den richtigen Ansprechpartner, zum Beispiel aus der Zentralen Servicestelle zur Anerkennung ausländischer

Qualifikationen in der Metropolregion Nürnberg (ZAQ).

Hintergrund der Aktion "Weiterbildung zum Mitnehmen" ist, dass sich die Auswirkungen der Pandemie in der beruflichen Weiterbildung bemerkbar machen. Trotz Corona bleibt das Angebot an Weiterbildungen in Präsenz vor Ort, mit Hygienekonzept, in hybriden Formaten oder als Onlinekurs groß.

Mit dem niedrigschwelligen, kostenfreien Informationsangebot "Weiterbildung zum Mitnehmen" versuchen IHK, HWK, Stadt Nürnberg, Jobcenter und Arbeitsagentur Weiterbildungsinteressenten ohne

Terminvereinbarung einfach und direkt anzusprechen: