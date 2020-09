Unglück an der Pegnitz: Am Dienstagnachmittag (15. September 2020) zog eine Polizistin einen leblosen Mann aus der Pegnitz, das berichtet Polizeipressesprecher Stefan Bauer gegenüber inFranken.de.

Die Polizistin habe sofort mit der Reanimation begonnen. Der Mann sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden und inzwischen identifiziert, so Bauer. "Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr." Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Im August ereignete sich ein tragischer Unfall an der Pegnitz. Feuerwehrtaucher bargen einen leblosen Mann aus dem Fluss. Der 43-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht - dort ist er inzwischen verstorben.