Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Mittwoch (19.10.2022) in der Lichtenfelser Straße in Nürnberg. Laut ersten Informationen kam es zu einer Streitigkeit unter zwei Frauen. Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Offenbar zückte auch eine der beiden Frauen einen gefährlichen Gegenstand. Foto: NEWS5 / Oßwald Foto: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

