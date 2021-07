Nürnberg vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Polizeieinsatz bei Streiterei vor Bar in der Innenstadt: Beteiligte leisten Widerstand

Freitag (02.07.2021) in den frühen Morgenstunden gerieten zwei Personengruppen vor einer Bar in der Nürnberger Innenstadt in Streit. Als Polizeibeamte die Gruppen trennen wollten, leisteten zwei Männer Widerstand.