Bei dieser Verkehrskontrolle dürfte sogar die Polizei gestaunt haben. Bei einem Autofahrer in Nürnberg konnten die Beamten gleich eine ganze Liste an Straftaten feststellen. Dabei hatte der Mann auch sein Kind in Gefahr gebracht.

Am Freitagabend kontrollierten Beamte der Nürnberger Verkehrspolizei in der Bayernstraße den Fahrer eines Mini Cooper. Schon der Führerschein des 40-Jährigen kam den Polizisten verdächtig vor. Tatsächlich wies die Fahrerlaubnis diverse Fälschungsmerkmale auf. Dies berichtete das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag (5. September 2022).

Zahlreiche Verstöße festgestellt - Autofahrer muss zu Fuß weiter

Ein Blick in die Fahrertür enthüllte sogleich Verstoß Nummer zwei. Dort lag nämlich ein Impfpass, bei dem die Eintragungen ebenfalls Grund zu Zweifel an der Echtheit aufwarfen. Die Daten der einzelnen Covid-Impfungen stimmten im zeitlichen Ablauf nicht überein. Der Fahrer räumte ein, sowohl den Führerschein als auch den Impfpass käuflich erworben zu haben. Mit dem Impfdokument hatte sich der Beschuldigte in einer Apotheke ein Impfzertifikat ausstellen lassen.

Damit aber nicht genug. Als die Beamten einen genaueren Blick ins Hintere des Fahrzeugs warfen, fiel ihnen Straftat Nummer drei auf. Auf der Rückbank des Wagens saß nämlich ein Kleinkind ohne jede Sicherung. Nicht nur, dass das Kind ohne ordnungsgemäßen Kindersitz im Auto saß. Der Vater hatte es sogar unterlassen, seinen Spross mit einem Sicherheitsgurt anzuschnallen.

Die Beamten stellten den mutmaßlich gefälschten Führerschein, den Impfpass sowie das Impfzertifikat sicher. Auch seinen Fahrzeugschlüssel musste der 40-Jährige an die Beamten übergeben, um ein erneutes Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis zu verhindern. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung durfte der Beschuldigte seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Nun muss sich der Mann in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und mittelbarer Falschbeurkundung verantworten.

