Versammlung und Aufzug nach Gerichtsverfahren in Nürnberg: Zusammenstöße mit der Polizei. Am Dienstagabend (6. Oktober 2020) ist es am Jamnitzer Platz im Nürnberger Stadtteil Gostenhof zu einer spontanen Versammlung von weit über 100 Menschen gekommen. Einsatzkräfte der Polizei stoppten einen anschließenden Aufzug, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet.

Demnach versammelten sich nach einem am Nachmittag stattgefundenen Gerichtsprozesses am Nürnberger Amtsgericht gegen 19 Uhr mehr als 150 Personen. Die Demonstranten, die laut Polizei überwiegend aus dem linken Spektrum stammen - waren mit dem Ausgang des Verfahrens offensichtlich nicht einverstanden, teilte das Präsidium mit.

USK-Einsatz in Nürnberg - Demonstranten brennen Pyrotechnik ab

Die Versammlung war der zuständigen Behörde im Vorfeld nicht angezeigt worden. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen zum verantwortlichen Versammlungsleiter vor Ort Kontakt auf. Nachdem diesem durch den Einsatzleiter Auflagen erteilt wurden, brach er die Versammlung ab. Die Teilnehmer begannen in der Folge den Platz zunächst in verschiedene Richtungen zu verlassen.

Im Anschluss trafen sich die Demonstranten nach Angaben der Polizei erneut. Sie setzten die Versammlung in Form eines Aufzuges durch Gostenhof fort. Durch bislang Unbekannte wurden aus der Gruppe pyrotechnische Gegenstände abgebrannt.

Kräfte des USK Mittelfranken sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei verhinderten im Bereich Paumgartenstraße / Fürther Straße, dass die Personengruppe auf die viel befahrene Fürther Straße gelangt. "Hierbei musste auch unmittelbarer Zwang in Form des Einsatzes von Reizstoffsprühgerät und Einsatzstock angewendet werden", berichtete das Polizeipräsidium. In der Folge löste sich die Versammlung wieder auf und die Teilnehmer entfernten sich.

Nach Aufzug: Verkehrsbehinderungen in Nürnberg-Gostenhof

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde während des Einsatzes niemand verletzt. Bis etwa 21 Uhr kam es im Bereich Gostenhof immer wieder zu kurzen Verkehrsbehinderungen.

Erst vor Kurzem waren mehrere Streifen der Polizei in die Nürnberger Altstadt gerufen worden. Unter der Steubenbrücke lieferten sich etwa 80 Jugendliche eine Massenschlägerei. Rund 20 Umstehende feuerten die Jugendlichen an.